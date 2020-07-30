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В Тернопольской области Украины мужчина в третий раз заразился COVID-19. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, это подтверждает, что даже если человек переболел коронавирусной инфекцией, это не защищает его от повторного инфицирования.

Всего в Тернопольской области продолжают болеть 1 075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении. При этом в регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за последние сутки – 1197.
ForUm

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