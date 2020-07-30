Национальное антикоррупционную бюро вызвало на допрос в качестве подозреваемого председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Согласно повестке, опубликованной на сайте НАБУ, Вовку необходимо прибыть для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в уголовном производстве №22020120000000019 от 17.07.2020.

Кроме председателя суда, на допрос вызываются еще 6 судей ОАСК, в том числе заместитель Вовка Евгений Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Допрос назначен на 08:00 3 августа.

Напомним, ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.