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28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи сбил насмерть женщину-пешехода.

По данным облполиции, «скорая» под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении села Липцы, в ходе чего допустила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 43-летняя гражданка получила травмы, не совместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, автомобиль изъят.

Проводятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, после которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора. После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии.
ForUm

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