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Президент Владимир Зеленский проводит ряд консультаций по кандидатуре нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Президент Украины проводит ряд консультаций. Как всегда, он очень тщательно подходит к выбору кандидатуры на должность руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Глава государства уже заявил, что от этого зависит суверенитет нашей страны. Поэтому президент интересуется мнением различных экспертов, сравнивает позиции», – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что конкретное предложение глава государства сделает кандидату, который будет лучше отвечать всем требованиям. «Сейчас роль главы украинской делегации в ТКГ чрезвычайно важна, ведь мы начинаем новый организационный этап, который предусматривает обеспечение устойчивого перемирия и попытки переформатировать и усилить наши переговорные позиции в пределах Минского формата», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.

 
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