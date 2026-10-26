Окупанти завдали серію авіаударів по Ізюму

Близько 02:40 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб .

У районі Замостя пошкоджені житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи. У районі Нафтовик авіабомба влучила на територію приватного сектору, де пошкоджені та зруйновані понад 10 приватних будинків, повідомляє Ізюмська МВА.

На східній околиці міста пошкоджене скління очисних споруд. Через пошкодження мереж без електропостачання залишилися споживачі на кількох вулицях, також відсутній інтернет.

Усім трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки уточнюють.

Фото: Ізюмська МВА.