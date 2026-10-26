Путні хоче скоротити війська НАТО до рівня 1997 року

Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Раніше помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями, повідомляє The Telegraph.

Мотивом Росії для залучення європейських країн є прагнення використати наступний раунд переговорів для отримання поступок щодо розширення НАТО.

Путін вимагатиме, щоб присутність НАТО в Європі була скорочена до рівня 1997 року.

Це потенційно може означати виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії.

Фото: slovoidilo.ua.