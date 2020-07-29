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Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация», - сказал он на брифинге в среду после посещения больницы «Охматдет», передает Интерфакс-Украина.

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.
ForUm

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