В Одесі зловили російського агента

Військова контррозвідка СБУ запобігла серії ракетно-дронових атак рф по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

В Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону, повідомляє СБУ.

Фігурант причепив щонайменше 2 «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.



У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні.



Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента.



Завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні.



До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Телеграм-каналах.



Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі.



Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки.



Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора.



Для цього фігурант за інструкцією куратора з рф придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями рашиста та встановив на автоцистерни.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.