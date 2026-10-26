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Війна

В Одесі зловили російського агента

В Одесі зловили російського агента

Військова контррозвідка СБУ запобігла серії ракетно-дронових атак рф по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

В Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону, повідомляє СБУ.

Фігурант причепив щонайменше 2 «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз. 

У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні. 

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента. 

Завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні. 

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Телеграм-каналах. 

Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі. 

Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки. 

Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора. 

Для цього фігурант за інструкцією куратора з рф придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями рашиста та встановив на автоцистерни. 

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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