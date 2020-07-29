У одного из сотрудников Центральной избирательной комиссии обнаружили COVID-19, сообщает пресс-служба ЦИК.

«В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные меры», - говорится в сообщении.

В ЦИК призвали граждан без необходимости не входить в здание Комиссии, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию.

Учитывая то, что карантинные меры придется усилить во время активной подготовки к местным выборам, председатель комиссии Олег Диденко подписал распоряжение, согласно которому представление кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, которые принимаются с 27 июля по 5 августа включительно, происходит в режиме записи представителей субъектов представления кандидатур для подачи документов. «Чтобы лишний раз не стоять в очереди и не подвергаться опасности, можно предварительно записаться на конкретное время по телефону: (044) 256 - 81 - 66», - говорится в сообщении.

Также в ЦИК просят посетителей не создавать скопления на втором этаже админздания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Отмечается, что работники секретариата комиссии, которые принимают представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством средств для дезинфекции.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.