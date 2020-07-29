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Партия «Слуга народа» на местных выборах решила заменить другим лозунг «Сделаем их вместе», под которым в 2019 году Владимир Зеленский не только сам стал президентом, но и провел свое монобольшинство в Верховную Раду.

Об этом заявил председатель партии, нардеп Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

«Нет, точно нет (не «Сделаем их вместе», – ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, «решим это вместе» – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие», - заявил политик.

Он пояснил, что сейчас парламентарии прорабатывают законы из пакета о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, «точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами», которых достигла «Слуга народа».

Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.

Он пояснил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях – на национальном и местном. Кроме того, в каждом городе будет «своя отдельная история», мол, «кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый».

 
ForUm

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