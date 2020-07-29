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Эксперты из Лондонского королевского колледжа провели обследование людей, переболевших коронавирусом.

Тестирование людей, считающих себя выздоровевшими после COVID-19, показали, что у большинства пациентов уровень антител сразу был на уровне 60%. А уже спустя квартал у тех же людей они составляли 17%. При этом некоторые из бывших пациентов полностью теряли антитела, что делало их уязвимыми для повторного заражения, передает УНИАН

В связи с этим ученые призывают к  соблюдению мер  предосторожности. Массовое тестирование на антитела пока однозначно не закрывает вопрос с дальнейшей уязвимостью и возможностью повторных заражений. Стоит впрочем учитывать данные и еще одного исследования шведских ученых, согласно которым, многие переболевшие вообще не имеют специфических антител. Однако у них есть иммунитет благодаря Т-клеткам.

Такой иммунитет сложнее выявить на массовом уровне, однако он вполне может быть у тех, кто столкнулся с COVID-19 и перенес его в любой форме, даже бессимптомно. В случае повторного заражения, Т-клеточки вспомнят с кем дело имеют, и заболевание пройдет в легкой форме как обычное ОРЗ.


 
ForUm

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