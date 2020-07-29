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СММ ОБСЕ в первый день перемирия на Донбассе зафиксировала 111 нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 28 июля.  

«Начиная с 00:01 27 июля после договоренностей, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, зафиксировано 111 нарушений режима прекращения огня, все — в Донецкой области (включая 21 взрыв, 90 пулеметных выстрелов и выстрелов из стрелкового оружия)», — говорится в отчете.

При этом отмечается, что все эти нарушения были зафиксированы с 9:45 до 11:35.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.

29 июля подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Шумы.
ForUm

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