СММ ОБСЕ в первый день перемирия на Донбассе зафиксировала 111 нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 28 июля.
«Начиная с 00:01 27 июля после договоренностей, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, зафиксировано 111 нарушений режима прекращения огня, все — в Донецкой области (включая 21 взрыв, 90 пулеметных выстрелов и выстрелов из стрелкового оружия)», — говорится в отчете.
При этом отмечается, что все эти нарушения были зафиксированы с 9:45 до 11:35.
Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.
В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.
29 июля подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Шумы.
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