Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2020 года выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% - до 11 579 грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

При этом, по сравнению с маем, размер средней номинальной заработной платы в июне 2020 года вырос на 9,8%.

Реальная заработная плата в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 9,5%, а по сравнению с июнем 2019 года - на 4,8%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне текущего года была в 2,5 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам июня 2020 года составил 16 393 грн.