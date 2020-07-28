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Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос ликвидации Конституционного суда Украины и создания Конституционной палаты в Верховном Суде. Об этом он сказал в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, сообщает 112 Украина.

«Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном Суде Украины», — сказал он.

Саакашвили уверен, что украинцы готовы поддержать решительные изменения в судебной системе.

Напомним, Саакашвили предлагает провести фундаментальную судебную реформу, которая предусматривает сокращение количества судов с 764 до 200. 
ForUm

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