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Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает провести фундаментальную судебную реформу, которая предусматривает сокращение количества судов с 764 до 200. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая: Я исхожу из того, что судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу», – написал он.

По словам Саакашвили, сама система изнутри себя не поменяет. «У них расставлены люди везде: и в Верховной Раде, и на разных уровнях в Администрации президента, и в правительстве, и других местах. Но во всех этих учреждениях есть люди, которые реально хотят изменений и лучшего будущего для своей страны. Поэтому мы обязательно прорвем эту прорву, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии», – подчеркнул он.

«Мы предлагаем: ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы. Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов). Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы. Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов) Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне) Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров. Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений. Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах. Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил», - написал Саакашвили.
ForUm

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