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По усредненным данным Госстата, от болезней дыхательных органов украинцы страдают чаще, чем от других недугов, их фиксируется около 12 млн случаев в год. В 2014-м данный показатель составлял 11 млн, заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

«Украина по итогам 2018 по среднегодовой концентрации микропыли в воздухе заняла 49-е место в рейтинге из 73 стран. Однако бывают дни, когда украинская столица поднимается и на 15-ю позицию. И тогда ситуация здесь лишь немного лучше, чем в лидирующих Дели или Аккре и в разы хуже, чем в Хельсинки», - написал он.

Согласно рейтинга Минприродв «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2018, сформированного на основании данных официальной статистики по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов - ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» демонстрирует рекордные темпы роста. В 2018 году – 208,233 млн м3 по сравнению с 262,952  млн м3 в 2017 году. В общероссийском измерении эта цифра близка или равна 15% всего промышленного загрязнения.

Чтобы значительно уменьшить объем техногенной нагрузки на экосистему Кривого Рога, в начале осени текущего года в городе будет дислоцирован центральный аппарат областной Госэкоинспекции и отдельный Офис чистой окружающей среды, который в соответствии с европротоколами будет систематически проверять состояние экосистемы города.

«Задача, которую поставил мне министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский – сделать подразделение Госэкоинспекции в  Кривом Роге образцовым. Офис будет обеспечен современным оборудованием не только контроля качества атмосферного воздуха, но и контроля качества водных ресурсов, так чтобы сохранить экосистему реки Ингулец», - завил глава Госэкоинспекции.
ForUm

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