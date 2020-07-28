Сегодня, 28 июля, около 9:20 возле села Большая Озимная в Самборском районе Львовской области в результате ДТП с участи автобуса пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили полицейские, водитель маршрутного автобуса «БАЗ-А079» сообщением «Самбор-Дрогобыч» 59-летний житель Самбора на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

По факту следователи Самборского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.