В Кремле заявили, что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки, нужны гарантии их равноправного участия со стороны Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях российские офицеры могут вернуться в СЦКК для обеспечения перемирия на Донбассе.

Он также отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны. «Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно», - добавил Песков.

Он также уточнил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, «что мешало продолжению этой практики».

Напомним, 27 июля вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что официальный Киев хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит добиться постоянного режима тишины.

Как сообщалось, СЦКК – группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон.

Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области. С апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

В конце сентября 2014 года сообщалось, что в рабочую группу СЦКК, кроме украинского представительства, вошли 75 военнослужащих ВС РФ.

В декабре 2017 года все 75 российских офицеров, которые входили в состав российской стороны СЦКК, выехали с Украины и вернулись в РФ, что было официально подтверждено ОБСЕ и Государственной пограничной службой Украины.