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Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии hromadske.

«Мы надеемся, что будет возобновлена ​​работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, работающий механизм», - отметил министр.

По его убеждению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

«Это наше ожидание, потому что об этом шла речь и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этого СЦКК», - сказал член правительства.

Как сообщалось, СЦКК – группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон.

Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области. С апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

В конце сентября 2014 года сообщалось, что в рабочую группу СЦКК, кроме украинского представительства, вошли 75 военнослужащих ВС РФ.

В декабре 2017 года все 75 российских офицеров, которые входили в состав российской стороны СЦКК, выехали с Украины и вернулись в РФ, что было официально подтверждено ОБСЕ и Государственной пограничной службой Украины.
ForUm

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