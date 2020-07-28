Прокуратура Крыма совместно с ГУСБУ в АР Крым сообщили о подозрении пилоту одной из российских авиакомпаний в нарушении правил международных полетов (ч.1 ст. 334 УК Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт «Симферополь» является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением КМУ №424-р от 30.04.2014 года, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова,

не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов. В настоящее время подозреваемого объявили в розыск.