ГП «Завод имени В.А. Малышева», входящее в состав ГП «Укроборонпром», отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ «Булат».

Таким образом, на июль 2020 50% государственного контракта выполнено предприятием с соблюдением оговоренных сроков, сообщает пресс-служба концерна.

«Мы не только провели заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток», - сообщил генеральный директор ГП «Завод имени В.А. Малышева» Василий Крылас.

Восстановленные «Булаты» успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

БМ «Булат» - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП «Завод имени В.А. Малышева» отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ «Булат». Специалисты «ЗИМ» не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.