Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой – надорвал ахиллово сухожилие. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении, я сегодня, видите, как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса», - сказал мэр в начале заседания.

«Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но, ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить нескоро… Так теперь появилась новая опция для нерадивых – «накостылять», - сказал Кличко.