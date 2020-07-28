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Детские лагеря в Украине смогут работать с 1 августа в регионах из «зеленой» и «желтой» зон.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Мы приняли новое постановление об установлении карантина на территории страны, это не просто продление карантина, соответственно изменены подходы, условия адаптивного карантина. У нас есть деление на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную… Когда регион находится в «зеленой» или «желтой» зоне, разрешена работа детских лагерей, начиная с 1 августа. А в регионах, находящихся в «оранжевой» и «красной» зонах, работа детских лагерей будет запрещена», - сказал Степанов.

Он отметил, что «зеленая» зона не означает отмену карантина, определенные ограничения и требования продолжают действовать: в общественных зданиях обязательным является ношение маски или респиратора; проведение массовых мероприятий может происходить при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м; кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%; пассажирские перевозки должны осуществляться только для пассажиров на сидячих местах.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. Согласно решению, регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории региона или отдельных административно-территориальных единицах применяются соответствующие ограничительные противоэпидемические меры.

Действие нового постановления касается периода с 1 по 31 августа 2020 года.
ForUm

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