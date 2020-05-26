Детские лагеря в Украине будут открывать на последнем этапе выхода из карантина. В Министерстве здравоохранения хотят сократить до минимума шанс инфицирования среди детей. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Он отметил, что такие правила будут применяться, в частности, и к детскому лагерю «Артек». «Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об «Артеке», то это возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был фактически минимальным, фактически отсутствующим, если мы говорим о наших детях», - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.