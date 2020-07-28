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Европейский Союз по меньшей мере еще две недели не будет открывать границы из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Похоже на то, что Европейский Союз готов оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение по меньшей мере еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

Как сообщили собеседники, одновременно в ЕС склоняются к сокращению списка из 13 государств, в частности, к исключению Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока.

В «белый» список сейчас входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По данным источников, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов ЕС на встрече в среду, 28 июля.

В мире по состоянию на утро 28 июля количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 16 650 48 человек. 10 234 971 человек выздоровел, 656 621 пациент умер.

Напомним, граждане Украины с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
ForUm

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