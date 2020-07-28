В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Эту инициативу партии «Голос» поддержала почти четверть народных избранников – 96 депутатов Верховной Рады, сообщила пресс-служба политсилы.

«На посту министра здравоохранения Степанов продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность. Под его руководством Минздрав не в состоянии эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19: даже костюмы для медиков были закуплены по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в ​​несколько месяцев», - аргументирвали нардепы.

Кроме того, из-за бездействия Степанова был сорван процесс закупки жизненно необходимых лекарств для всех тяжело больных украинцев. ГП «Медзакупивли Украины» в течение трех месяцев ждало приказы Министерства здравоохранения, который бы позволил им начать объявление процедур закупок лекарств и медтоваров. Большая часть государственных программ даже еще не передана международным организациям. А это значит, что больные гепатитом, туберкулезом, легочной гипертензией и другими заболеваниями просто будут умирать без лекарств.

«Степанов постоянно ставит под угрозу работу украинских больниц, атакуя руководство Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Еще в июне министр без конкурса и в ручном режиме хотел сменить главу НСЗУ. Вместо этого – поставить на эту должность своего «смотрящего». Когда такая махинация не прошла, Степанов на прошлой неделе снова пошел в атаку: на рассмотрение Кабмина пытались вынести решение об освобождении нынешней руководительницы НСЗУ Оксаны Мовчан и еще одного топ-менеджера ведомства - Натальи Рябцевой. Без их ведома Степанов пытался сместить их с должностей и таким образом лишить организацию ведущих людей», - заявили в «Голосе».

«Все это – более чем веские основания для увольнения Степанова с должности министра здравоохранения Украины, учитывая его неспособность обеспечить надлежащую работу системы здравоохранения в условиях пандемии», - резюмировали нардепы.