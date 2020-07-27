В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5 на улице Промышленной. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа.

Часть потребителей указанных районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения.