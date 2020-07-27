Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – носил конструктивный и деловой характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров, сообщает ТАСС.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования «внутриукраинского кризиса». Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.