Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – носил конструктивный и деловой характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров, сообщает ТАСС.
«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», - сказал представитель Кремля.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования «внутриукраинского кризиса». Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.
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