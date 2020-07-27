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По состоянию на 10:00 27 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 156 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 97 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.
ForUm

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