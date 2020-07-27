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Заболевания коронавирусом обнаружили еще у 70 жителей Киева. Об этом мэр Киева заявил Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет. И 3 девочки от 6 до 9 лет. 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. И трое мальчиков от 3 до 8 лет.

«В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев. Болезнь не отступает. Поэтому не пренебрегайте правилами! Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.
ForUm

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