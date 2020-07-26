также в разделеОбщество
Степанов: Четверть ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ошибочный результат 10
В 10 областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности 12
ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций оккупантов 9
Девять областей не готовы к ослаблению карантина 13
Боевики распорядились соблюдать перемирие 17
Cитуация с коронавирусом в разных регионах Украины 43
В Одессу зашли 5 военных кораблей НАТО в рамках учений «Си Бриз»: 19
Коронавирус в Украине: за сутки 920 новых случаев 32
На Донбассе боевики 15 раз открывали огонь 9
На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный 56
Для посещения больных в больницах тест на коронавирус не нужен 22
В украинской армии на COVID-19 болеют 155 человек 15
В Украине COVID-19 заболели почти 8300 медиков 15
Почему заболеваемость коронавирусом в Украине колеблется в течение недели 18
Синоптики объявили штормовое предупреждение 28
Степанов: С 2700 аппаратов ИВЛ в Украине используют 170 19
Еще одна страна ужесточает правила въезда для украинцев из-за COVID-19 33
Коронавирус в Украине: за сутки 1106 новых случаев 69

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду», - говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

«Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше», - говорится в сообщении.

Напомним, девять областей не готовы к ослаблению карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги