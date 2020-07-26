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По состоянию на 26 июля девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К следующему этапу ослабления карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

В Закарпатской области, единственной в Украине, превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Положительная динамика роста заболеваемости коронавирусом наблюдается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
ForUm

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