По состоянию на 26 июля девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
К следующему этапу ослабления карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
В Закарпатской области, единственной в Украине, превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.
В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.
Положительная динамика роста заболеваемости коронавирусом наблюдается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время