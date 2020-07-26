За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Во Львовской области за сутки выявили 130 заболевших COVID-19, в Киеве - 95, в Ивано-Франковской и Ровенской областях - 88 и 81 соответственно.
Ни одного нового случая заражения за сутки не выявили в Херсонской и Черкасской областях.
Винницкая область - 2549 (+37)
Волынская область - 3560 (+57)
Днепропетровская область - 1329 (+12)
Донецкая область - 850 (8)
Житомирская область - 1709 (+18)
Закарпатская область - 4841 (+67)
Запорожская область - 734 (+9)
Ивано-Франковская область - 4025 (+88)
Кировоградская область - 693 (+3)
г. Киев - 7620 (+95)
Киевская область - 3503 (+42)
Львовская область - 8832 (+130)
Луганская область - 120 (+1)
Николаевская область - 546 (+7)
Одесская область - 2907 (+61)
Полтавская область - 394 (+6)
Ровенская область - 5623 (+81)
Сумская область - 430 (+19)
Тернопольская область - 2725 (+53)
Харьковская область - 3381 (+39)
Херсонская область - 219 (0)
Хмельницкая область - 1059 (+22)
Черновицкая область - 5592 (+44)
Черкасская область - 897 (0)
Черниговская область - 711 (+21)
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
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