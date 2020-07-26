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За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Во Львовской области за сутки выявили 130 заболевших COVID-19, в Киеве - 95, в Ивано-Франковской и Ровенской областях - 88 и 81 соответственно.

Ни одного нового случая заражения за сутки не выявили в Херсонской и Черкасской областях.

Винницкая область - 2549 (+37)

Волынская область - 3560 (+57)

Днепропетровская область - 1329 (+12)

Донецкая область - 850 (8)

Житомирская область - 1709 (+18)

Закарпатская область - 4841 (+67)

Запорожская область - 734 (+9)

Ивано-Франковская область - 4025 (+88)

Кировоградская область - 693 (+3)

г. Киев - 7620 (+95)

Киевская область - 3503 (+42)

Львовская область - 8832 (+130)

Луганская область - 120 (+1)

Николаевская область - 546 (+7)

Одесская область - 2907 (+61)

Полтавская область - 394 (+6)

Ровенская область - 5623 (+81)

Сумская область - 430 (+19)

Тернопольская область - 2725 (+53)

Харьковская область - 3381 (+39)

Херсонская область - 219 (0)

Хмельницкая область - 1059 (+22)

Черновицкая область - 5592 (+44)

Черкасская область - 897 (0)

Черниговская область - 711 (+21)

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
ForUm

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