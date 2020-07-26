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Беженец из Руанды, который работал волонтером в соборе во французском городе Нант, признался в его поджоге.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий», — заявил адвокат обвиняемого.

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.

Мотивы поступка волонтера непонятны.

39-летнему мужчине, который был ответственен за закрытие собора за день до пожара, предъявили обвинения в разрушении и повреждении огнем, поместив его под стражу.

Напомним, 18 июля произошел пожар в Нантском соборе — одном из крупнейших католических кафедральных соборов страны, который является национальным достоянием Франции (от 1866).

19 июля французские правоохранители задержали 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе.
ForUm

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