Пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер отдал честь самоотверженности и профессионализму пожарных, работавших с «замечательной эффективностью». Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство возьмет в этом участие.

Как сообщалось ранее, пожарным около 10:00 утра по местному времени в субботу, 18 июля, удалось взять под контроль пожар в соборе Св. Петра и Павла, который вспыхнул около 7:40.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантским епархии, самая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434-го по 1891 год.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Напомним, что 15 апреля 2019 в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар, из-за которого обвалились шпиль и крыша собора. В результате он был закрыт на ремонт.