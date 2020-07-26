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За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня боевиками. В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового вооружения, гранатометов и минометов калибра 82 мм

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

Потерь среди личного состава нет. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Кроме того, подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года.

«В прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил», - отмечают в пресс-службе ООС.

Напомним, на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный.
ForUm

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