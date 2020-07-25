В четверг, 23 июля, на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный, водитель-электрик 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. Он был уроженец села Добровляны Залещицкого района Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

По предварительным данным военнослужащий 1966 года рождения скончался от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

Напомним, ранее военные ранили двух боевиков на Донбассе.