В селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП один человек погиб, девять пассажиров автобуса получили травмы.

Об этом патрульная полиция Киевской области сообщает в Facebook.

«ДТП произошло сегодня в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев — Чернигов. По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика повредилось колесо, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся», — говорится в сообщении.

«В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу», — добавляют в полиции.

Также патрульная полиция предупреждает, что в направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Обстоятельства аварии еще выясняются, следователи устанавливают механизм совершения ДТП.