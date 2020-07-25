также в разделеОбщество
Для посещения больных в больницах тест на коронавирус не нужен
В украинской армии на COVID-19 болеют 155 человек 8
В Украине COVID-19 заболели почти 8300 медиков 10
Синоптики объявили штормовое предупреждение 15
Степанов: С 2700 аппаратов ИВЛ в Украине используют 170 16
Еще одна страна ужесточает правила въезда для украинцев из-за COVID-19 19
Коронавирус в Украине: за сутки 1106 новых случаев 56
На Донбассе за сутки 9 обстрелов 20
В Украине за полгода насчитали более 2 тысяч коррупционеров 28
Правительство определило пять обязательных запретов на время карантина 189
24 июля. Картина дня 22
ВНО по украинскому языку и литературе не сдали около 23 тысяч участников 21
СМИ: Сторонники Шабунина призывают к физической расправе над судьями 34
Оккупанты требуют в течение 5 дней снести храм ПЦУ в Евпатории 40
Жара и грозы: синоптики дали прогноз на выходные 19
Украина финализировала концепцию создания международной платформы по Крыму 27
СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке 12
Под Полтавой открыли часть дороги, построенной с нуля «в чистом поле» 26

В Министерстве здравоохранения объяснили, с чем связаны колебания количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом в течение недели.

Как заявил в ходе брифинга Максим Степанов, на выходных меньшее количество людей обращается к врачам с симптомами коронавируса, а ждут до понедельника.

«В выходной день мы фиксируем меньшее количество подозрительных случаев, то есть людей, которые обращаются с признаками коронавирусной болезни. Так устроены мы, что мы в воскресенье считаем, что уже в понедельник позвоним и вызовем врача, сообщим о своей болезни. Конечно, выходной день влияет на обращение и, как следствие, на количество людей, которым делается тест ПЦР и подтверждается диагноз», — сказал он.

По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом, 611 человек выздоровели, 19 умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги