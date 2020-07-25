В Министерстве здравоохранения объяснили, с чем связаны колебания количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом в течение недели.

Как заявил в ходе брифинга Максим Степанов, на выходных меньшее количество людей обращается к врачам с симптомами коронавируса, а ждут до понедельника.

«В выходной день мы фиксируем меньшее количество подозрительных случаев, то есть людей, которые обращаются с признаками коронавирусной болезни. Так устроены мы, что мы в воскресенье считаем, что уже в понедельник позвоним и вызовем врача, сообщим о своей болезни. Конечно, выходной день влияет на обращение и, как следствие, на количество людей, которым делается тест ПЦР и подтверждается диагноз», — сказал он.

По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом, 611 человек выздоровели, 19 умерли.