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С начала пандемии коронавируса в больницах Украины установили почти 900 аппаратов ИВЛ. Всего в медицинских учреждениях первой волны их насчитывается около 2700, из них используют 170.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга в субботу, 25 июля.

«За последние четыре месяца с начала пандемии мы дополнительно установили в больницах по всей стране почти 900 аппаратов ИВЛ. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество установленных аппаратов ИВЛ составляет около 2700. Сейчас из этого количества 170 аппаратов занято. Наши врачи пытаются делать все возможное таким образом, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких», - сказал Степанов.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 1106 человек, 611 пациентов выздоровели, 19 случаев - летальные. Всего по состоянию на 25 июля в Украине зафиксировано 63 929 случая коронавируса, 35 497 человек выздоровели, 1590 - умерли.
ForUm

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