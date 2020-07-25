С начала года в реестр коррупционеров было внесено 2018 человек. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в субботу, 25 июля.

При том 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности. Большинство коррупционеров - работники, в том числе бывшие, Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

В частности, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудника ГУИС:

двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

99 работников ГУИС привлечены к админответственности за несвоевременную подачу декларации;

один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

В реестр коррупционеров также попали 175 полицейских.

12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения:

5 полицейских - за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции);

7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

При этом к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации привлечены 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

К дисциплинарной ответственности привлечено семь полицейских:

четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;

трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;

один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

Отметим, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилась на 33%, а ГУИС - на 11%.

Напомним, что образ жизни чиновников проверят на соответствие декларациям. НАПК будет проводить проверку на основании журналистских расследований и других сообщений в СМИ.