Кабинет министров определил пять обязательных запретов на время действия карантина в Украине.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 Об установлении карантина.

Согласно документу, на период действия карантина в Украине запрещается:

нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

пересечение КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Карантин в Украине продлен до 31 августа.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правила введения карантина в Украине адаптируют к европейским.

Первые карантинные ограничения ввели в Украине в марте 2020 года.

На данный момент в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает гибкий подход к снятию/введению ограничений в регионах.

Напомним, Кабмин распределил все деньги из COVID-фонда.