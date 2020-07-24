Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали и объявили в розыск российских наемников, которые 23 июля 2014 в Лисичанске совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«В результате вражеской атаки погибли полковник Александр Радиевская, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих. Герои попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанск», - говорится в сообщении.

Для изучения обстоятельств гибели и ранения украинских военнослужащих оперативники и следователи СБУ проработали большой массив материалов, провели десятки экспертиз, опрошены многие свидетели и потерпевшие. В ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, осуществленных в рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили неопровержимые доказательства их причастности к преступлению.

Задокументировано, что в состав террористической группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ - жителей города Электрогорск Московской области по прозвищу «Волк» и «Ведун», которые принадлежали к группировке «Сибиряки». В группе также было трое местных боевиков - жители Лисичанска и Счастья. В июне 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ.

22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. Вооруженные пулеметами, гранатометами, снайперским оружием, прикрываясь местным населением, они атаковали украинские подразделения.

Силы антитеррористической операции полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля. Уцелевшие участники НВФ бежали на временно оккупированную территорию Луганской области или страны-агрессора.

21 июля 2020 следователи СБУ сообщили пяти установленным боевикам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируется создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.

Розыскные и следственные действия проводятся под процессуальным руководством прокуратуры.