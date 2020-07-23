Пяти участникам незаконных вооруженных формирований, которые расстреляли генерал-майора Александра Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По версии следствия, 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений «Восток-13» и «Сибирь» организовали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ начали атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера в голову Радиевский погиб, еще трое военнослужащих получили смертельные телесные повреждения. 11 нацгвардейцев в ходе обстрелов ранены.

24 июля 2014 Лисичанск был освобожден от контролируемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований.

Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

В настоящее время досудебное расследование, которое осуществляется следователями третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Радиевский участвовал в освобождении Николаевки, Семеновки, Славянска, Северодонецка. Указом Президента Украины за личное мужество и самоотдачу награжден орденом «За мужество» III степени.