Президент «Динамо» Игорь Суркис во время встречи с фанатами киевлян объяснил, почему он назначил Мирчу Луческу главным тренером клуба, сообщает «Главком».

«Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из «Шахтера» ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть «Шахтер» и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Получите», - сказал Суркис.

Напомним, сегодня Мирча Луческу назначен новым главным тренером «Динамо». Соглашение с румынским специалистом подписано на 2 года с опцией продления на год.

На вопрос, рассматривались другие кандидатуры, Суркис ответил, что нет, потому что эта самая оптимальная.

По словам Суркиса, Луческу переговорил со всем руководством клуба и никого менять не собирается. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов. В тренерский штаб Мирча возьмет Александра Спиридона (молдавского специалиста, который был его помощником в «Шахтере» и «Зените»), а также привезет свою научную группу, которой, по словам владельца «Динамо», в клубе после смерти Анатолия Зеленцова, по сути, нет. «Точнее есть, но она отстала», - уточнил он.

23 июля новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу. Ультрас клуба возмущены таким решением и обещают протесты.