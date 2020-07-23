Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выразил обеспокоенность пожаром в доме главы организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

«Очень обеспокоен сообщением о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай, и если подтвердится, что поджог умышленный, привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой», - написал он в Twitter.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020

Как сообщал ForUm, утром 23 июля глава ЦПК, активист Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные минувшей ночью подожгли его дом. По его словам, он с женой и детьми не были дома, а родители успели выбежать. Никто не пострадал.

Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правления общественной организации «Центр противодействия коррупции», входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.