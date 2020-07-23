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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего директора предприятия концерна «Укроборонпром», который нанес государству ущерб почти 5 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Оперативники спецслужбы установили, что одно из предприятий, которое входит в состав концерна, получило финансирование от Министерства обороны на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению.

По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получены дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Операция по разоблачению сделки проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и в тесном сотрудничестве со службой безопасности концерна Укроборонпром.
ForUm

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