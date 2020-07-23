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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила обвинительный приговор и признала виновным судью Малиновского суда Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Судье назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года, с конфискацией всего его имущества, сообщила пресс-служба ВАКС.

Так, исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере 2500 $ США за принятие решения в интересах третьего лица с использованием служебного положения.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс. грн.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.
ForUm

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