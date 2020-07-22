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Полиция устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля возле столичного Дворца «Украина».

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают профильные службы, сообщила пресс-служба киевского главка.

Сегодня около 15:00 по спецлинии 102 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Большой Васильковской горит машина. По указанному адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и представители других профильных служб и ведомств.

По предварительным данным, огнем частично поврежден припаркованный рядом автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины возгорания внедорожника «БМВ».

По данным ГосЧС, на обочине огнем были охвачены два автомобиля «BMW X5» и «Acura».
ForUm

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