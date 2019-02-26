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Соломенский районный суд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, который на угнанном автомобиле совершил ДТП со смертельным исходом и покинул место происшествия, оставив потерпевшего в опасности. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло 20 июля 2017 на улице Борщаговской в ​​Киеве.

Установлено, что накануне аварии злоумышленник похитил у своего знакомого автомобиль BMW. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и на большой скорости врезался в автомойку. В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан свидетелями.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал доказанной вину обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности), ч. 2 с. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.
ForUm

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